31.01.2022 20:33 Дмитрий Колоней

В Харькове дети исчезли на глазах у матери (фото)

В Харькове полицейские нашли во тьме малышей.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, вечером 31 января 2022 года патрульных вызвали на улицу Библика. Здесь у гулявшей с двумя детьми (сыном и его товарищем) матери, малыши исчезли. Женщина обратилась за помощью к патрульным.

Полицейские, передав описание детей коллегам в радиоэфир, отправились на поиск ребят. В результате отработки прилегающей территории полицейские обнаружили ребят в парке Зеленый Гай невредимыми. Для установления всех событий происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

Полиция обращается к харькованам не быть равнодушными и сообщать на номер 102, если вы видите на улице ребенка без взрослых. А также призывает всех родителей следить за детьми и не оставлять их без присмотра!