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31.01.2022  20:33   Дмитрий Колоней

В Харькове дети исчезли на глазах у матери (фото)

В Харькове полицейские нашли во тьме малышей.

Криминал Харьков: Найдены двое пропавших во время прогулки с матерью 9-летних детей на улице Библика
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, вечером 31 января 2022 года патрульных вызвали на улицу Библика. Здесь у гулявшей с двумя детьми (сыном и его товарищем) матери, малыши исчезли. Женщина обратилась за помощью к патрульным. 
 
 
Полицейские, передав описание детей коллегам в радиоэфир, отправились на поиск ребят. В результате отработки прилегающей территории полицейские обнаружили ребят в парке Зеленый Гай невредимыми. Для установления всех событий происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.
 
Полиция обращается к харькованам не быть равнодушными и сообщать на номер 102, если вы видите на улице ребенка без взрослых. А также призывает всех родителей следить за детьми и не оставлять их без присмотра!
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине пропали трое маленьких детей.
 
Тэги:  пропали дети, розыск, харьков
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