В Харькове дети исчезли на глазах у матери (фото)

В Харькове полицейские нашли во тьме малышей.
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День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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