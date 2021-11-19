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19.11.2021  18:52   Дмитрий Колоней

Помогите найти: на Харьковщине пропали трое маленьких детей (фото)

Четыре месяца разыскиваются пропавшие на Харьковщине братья Тимошенко и Мария Глущина.


Фото из открытых источников
Кк сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, разыскиваются трое маленьких детей, связь с которыми была потеряна в конце июля 2021 года.
 
Александр Тимошенко и Михаил Тимошенко, 2008 года рождения. Их приметы: ребята – двойняшки, на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, темные короткие волосы, темные глаза, лицо овальное.
 
 
Криминал Харьков: Пропали трое маленьких детей - Александр и Михаил Тимошенко, Мария Глущина
 
Криминал Харьков: Пропали трое маленьких детей - Александр и Михаил Тимошенко, Мария Глущина
 
Мария Глущина, 2018 года рождения. Ее приметы: с виду 3-5 лет, рост 110 см, светлые короткие волосы, глаза темные, лицо овальной формы.
 
Криминал Харьков: Пропали трое маленьких детей - Александр и Михаил Тимошенко, Мария Глущина
 
Дети могут находиться в Киеве.
 
Криминал Харьков: Пропали трое маленьких детей - Александр и Михаил Тимошенко, Мария Глущина
 
Если кому-либо известна информация о пропавших, просим немедленно сообщить Харьковскому районному управлению полиции № 2 ГУНП в Харьковской области по телефонам: (093) 952-63-75, (057) 738-30-24, 102 или другим удобным способом.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что пропала мать с ребенком: четырехлетняя Екатерина Тимошин и ее 44-летняя мать Елена Тимошин.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропали дети, розыск, харьков, поиск, киев
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