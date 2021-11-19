19.11.2021 18:52 Дмитрий Колоней

Помогите найти: на Харьковщине пропали трое маленьких детей (фото)

Четыре месяца разыскиваются пропавшие на Харьковщине братья Тимошенко и Мария Глущина.



Фото из открытых источников

Кк сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, разыскиваются трое маленьких детей, связь с которыми была потеряна в конце июля 2021 года.

Александр Тимошенко и Михаил Тимошенко, 2008 года рождения. Их приметы: ребята – двойняшки, на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, темные короткие волосы, темные глаза, лицо овальное.

Мария Глущина, 2018 года рождения. Ее приметы: с виду 3-5 лет, рост 110 см, светлые короткие волосы, глаза темные, лицо овальной формы.

Дети могут находиться в Киеве.

Если кому-либо известна информация о пропавших, просим немедленно сообщить Харьковскому районному управлению полиции № 2 ГУНП в Харьковской области по телефонам: (093) 952-63-75, (057) 738-30-24, 102 или другим удобным способом.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропала мать с ребенком : четырехлетняя Екатерина Тимошин и ее 44-летняя мать Елена Тимошин.