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19.11.2021  19:31   Дмитрий Колоней

В Харькове месяц не получится свободно проехать по Буковой улице

Движение по улице в Харькове перекрыли до 19 декабря 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение транспорта по Буковой улице, на участке между 7-м и 36-м домом запрещено с 17:00 19 ноября. Ограничение будет действовать до 18:00 19 декабря.
 
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части по Буковой улице. 
 
Напомним, до 31 декабря 2022 года запрещено движение транспорта по Соединенной улице в Харькове, на участке между 39-м домом по Соединенной улице до дома №57/1 по Шацкой. Это связано со строительством автодорожного моста с подходами через реку Харьков в районе Пантелеймоновской и Шацкой улицы. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Шацкой, Соединенной, Проспектной и др.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, буковая улица
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