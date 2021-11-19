19.11.2021 19:31 Дмитрий Колоней

В Харькове месяц не получится свободно проехать по Буковой улице

Движение по улице в Харькове перекрыли до 19 декабря 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, движение транспорта по Буковой улице, на участке между 7-м и 36-м домом запрещено с 17:00 19 ноября. Ограничение будет действовать до 18:00 19 декабря.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части по Буковой улице.

Напомним, до 31 декабря 2022 года запрещено движение транспорта по Соединенной улице в Харькове, на участке между 39-м домом по Соединенной улице до дома №57/1 по Шацкой. Это связано со строительством автодорожного моста с подходами через реку Харьков в районе Пантелеймоновской и Шацкой улицы. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Шацкой, Соединенной, Проспектной и др.