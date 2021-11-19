19.11.2021 19:55

В парке Горького появятся новые фотозоны

В парке Горького начинают монтировать иллюминацию и обустраивают локации к предстоящим новогодним праздникам.





Оборудование сейчас только настраивают, а полноценно всё заработает ближе к 1 декабря. Оборудование сейчас только настраивают, а полноценно всё заработает ближе к 1 декабря.

За это время многие локации парка изменят свой внешний вид. Начиная от Ретропарка и заканчивая озером - в разных уголках парка Горького появятся как новые украшения, так и полюбившиеся харьковчанам и гостям города, сообщает РЕДПОСТ

Как отмечает пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко, начали монтировать иллюминации ещё на прошлой неделе. Обещает: фотозон для гостей парка значительно прибавится.

Также готовят и программу для предстоящих праздников, которых будет много, уточняют в парке. Начнут с Дня Святого Николая. Все подробности пока держат в секрете, но, говорят, для участников празднований будет много сюрпризов.

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