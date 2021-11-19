19.11.2021 20:19 Дмитрий Колоней
Соцсети в помощь: в Харькове патрульные наказали еще двух нарушителей ПДД (фото, видео)
Каждый день в сети появляются видео, на которых видно, как водители в Харькове нарушают ПДД и создают аварийные ситуации на дороге или допускают ДТП.
Как сообщает РЕДПОСТ
, со ссылкой на управление патрульной полиции Харьковской области, 19 ноября инспекторы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Audi, который, несмотря на прямой запрет правил, двигался полосой встречного движения на дороге, имеющей по две полосы в каждом направлении.
Не ушел от наказания за такое же нарушение и водитель Toyota. Патрульные привлекли его к ответственности. На водителей инспекторы составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на дороге) КУоАП.
"Участники дорожного движения, призываем вас к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимоуважения на дороге! Мы всегда реагируем на ваши обращения, чтобы снизить аварийность и травматизм на дороге. Патрульные оперативно разыскивают водителей и составляют на них соответствующие административные протоколы за нарушение ПДД", - отмечают патрульные.
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