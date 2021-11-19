Соцсети в помощь: в Харькове патрульные наказали еще двух нарушителей ПДД (фото, видео)

19.11.2021 20:19 Дмитрий Колоней

Каждый день в сети появляются видео, на которых видно, как водители в Харькове нарушают ПДД и создают аварийные ситуации на дороге или допускают ДТП.

Не ушел от наказания за такое же нарушение и водитель Toyota. Патрульные привлекли его к ответственности. На водителей инспекторы составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на дороге) КУоАП.