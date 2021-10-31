31.10.2021 19:32 Рита Парфенова

Какие нарушения фиксировали на избирательных участках в Харькове

По состоянию на 19.00 полиция Харькова зарегистрировала 54 сообщения о нарушении Закона о выборах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ по итогам брифинга начальника Ситуационного центра ГУ Нацполиции в Харьковской области Дмитрия Цыгулева



Так, поступила информация о возможной фальсификации на избирательном участке в Киевском районе. Следственно-оперативная группа провела осмотр на месте и изъяла подписанные всеми членами комисии незаполненные протоколы о подсчете голосов избирателей на избирательном участке с надписью «образец». Их добровольно отдала заместитель председателя участковой избирательной комиссии. Информацию о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 158-3 Уголовного кодекса. Эта статья закона о фальсификации избирательной документации предусматривает до 6 лет тюремного заключением с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.



А на избирательном участке 120-й школы по улице Примакова, 8 53-летний харьковчанин получил бюллетень и, не заходя в кабинку для голосования, порвал его и выбросил в урну. Когда следственная группа прибыла на вызов, мужчины на избирательном участке уже не было. Правоохранители собрали свидетельства очевидцев, видеозаписи. Самого нарушителя обнаружили по месту регистрации и там составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП за повреждение бюллетеня. По словам Цыгулева, порванный бюллетень до сих пор находится в урне, его извлекут после окончания голосования.



Проверялась информация о фотографировании бюллетеней. На одном из участков Слободского района она подтвердилась, а на участке в Индустриальном районе – нет.



По всем заявлениям информация проверялась и будет еще раз тщательно проверена. Если факты правонарушения подтвердятся, причастные к ним лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, отметил начальник Ситуационного центра.



Порядок на избирательных участках города во время голосования обеспечивают 2 тысячи сотрудников полиции. Также правоохранители обеспечат сохранность избирательных бюллетеней и другой документации во время их перевозки членами избирательных комиссий. Кроме того, 2500 стражей порядка несут службу на улицах Харькова, городских мероприятиях и на футбольном матче на стадионе «Металлист». Всем правоохранителям, заступившим сегодня на службу, была предоставлена возможность проголосовать, полицейские, которые охраняют избирательные участки, провакцинированы в 100%-ном составе.

Ранее мы писали, что из 22 нарушений по состоянию на 12:00, серьезных зафиксировано не было.