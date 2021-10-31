31.10.2021 12:15 Евгений Клочко

В полиции рассказали, какие нарушения зафиксировали на выборах в Харькове

По всем случаям правоохранители проводят тщательные проверки.



В полиции рассказали, какие нарушения зафиксировали на выборах в Харькове



31 октября в пол девятого утра правоохранители получили сообщение о том, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы заявитель обнаружил в списках гражданку, ранее проживавшую по его адресу, однако выехавшую за границу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

Еще в одном случае пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Они предоставляют документы в мобильном приложении "Дія", однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать.

Напомним, что для получения бюллетеня для голосования требуется только паспорт гражданина Украины и паспорт в виде ID карты.

А на избирательном участке в Основянском районе, сообщают в полиции, неизвестный порвал бюллетень для голосования и бросил его в урну.

Отмечается, что из 22 нарушений по состоянию на 12:00, серьезных зафиксировано не было.

Все случаи были зарегистрированы в территориальных отделах полиции, а также устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Стоит отметить, что на 38-ми избирательных участках, расположенном в учебных заведениях Харькова, 31 октября с 8.00 до 18.00 все желающие смогут вакцинироваться против коронавируса. Будут предложены вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.