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31.10.2021  12:15   Евгений Клочко

В полиции рассказали, какие нарушения зафиксировали на выборах в Харькове

По всем случаям правоохранители проводят тщательные проверки.


В полиции рассказали, какие нарушения зафиксировали на выборах в Харькове
Выборы в Харькове: Нарушения на избирательных участках
 
31 октября в пол девятого утра правоохранители получили сообщение о том, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы заявитель обнаружил в списках гражданку, ранее проживавшую по его адресу, однако выехавшую за границу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
Еще в одном случае пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Они предоставляют документы в мобильном приложении "Дія", однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать. 
 
Напомним, что для получения бюллетеня для голосования требуется только паспорт гражданина Украины и паспорт в виде ID карты. 
 
А на избирательном участке в Основянском районе, сообщают в полиции, неизвестный порвал бюллетень для голосования и бросил его в урну.
 
Отмечается, что из 22 нарушений по состоянию на 12:00, серьезных зафиксировано не было.
 
Все случаи были зарегистрированы в территориальных отделах полиции, а также устанавливаются все обстоятельства происшествий.
 
Стоит отметить, что на 38-ми избирательных участках, расположенном в учебных заведениях Харькова, 31 октября с 8.00 до 18.00 все желающие смогут вакцинироваться против коронавируса. Будут предложены вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  выборы, харьков, голосование, полиция
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