30.10.2021 13:30 Наталья Иванова

На выборы нужно взять только паспорт: заявление ЦИК (видео)

Глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко опровергла слова депутата Верховной Рады Михаила Радуцкого, что для голосования на выборах мэра 31 октября необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.



city.kharkov.ua

Как пишет РЕДПОСТ, Глава Харьковского городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала информацию о том, что для участия в выборах необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген “каким-то фейком”.

“На избирательный участок необходимо взять только паспорт. Никаких сертификатов или ПЦР-тестов не нужно. Еще раз подчеркиваю – только паспорт в виде книжечки или ID-карты, как это предусматривает действующее законодательство”, - сообщила глава Территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, Елена Матвиенко отметила, что все участки обеспечены масками, дезинфекторам и другими средствами индивидуальной защиты. Для желающих добровольно вакцинироваться на 40 избирательных участках в Харькове будут развернуты пункты вакцинации.

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В свою очередь, Центральная избирательная комиссия также выступила с заявлением, что для голосования 31 октября ни сертификат, ни COVID-тест не нужны. В ЦИК отметили, что проверка на избирательных участках любых других документов, кроме паспорта, законодательством не предусмотрена.

Вместе с тем, ЦИК рекомендует избирателям придерживаться противоэпидемических правил, соблюдать дистанцию, быть в маске, так, чтобы она закрывала нос и рот. При желании можно также прийти на избирательный участок со своей собственной ручкой.

Как писал ранее РЕДПОСТ, Центральная избирательная рекомендует идти на участки с бумажным паспортом или с ID-картой. Получить бюллетень с помощь паспорта в приложении "Дія" можно только с помощью технических устройств, которых нет у избирательных комиссий на участках.