    
Главная Новости Харькова Политика На выборы нужно взять только паспорт: заявление ЦИК (видео)
30.10.2021  13:30   Наталья Иванова

На выборы нужно взять только паспорт: заявление ЦИК (видео)

Глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко опровергла слова депутата Верховной Рады Михаила Радуцкого, что для голосования на выборах мэра 31 октября необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.


city.kharkov.ua

Как пишет РЕДПОСТ, Глава Харьковского  городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала информацию о том, что для участия в выборах необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген “каким-то фейком”.

“На избирательный участок необходимо взять только паспорт. Никаких сертификатов или ПЦР-тестов не нужно. Еще раз подчеркиваю – только паспорт в виде книжечки или ID-карты, как это предусматривает действующее законодательство”, - сообщила глава Территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, Елена Матвиенко отметила, что все участки обеспечены масками, дезинфекторам и другими средствами индивидуальной защиты. Для желающих добровольно вакцинироваться на 40 избирательных участках в Харькове будут развернуты пункты вакцинации.

Читайте также: Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова: адреса

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия также выступила с заявлением, что для голосования 31 октября ни сертификат, ни COVID-тест не нужны. В ЦИК отметили, что проверка на избирательных участках любых других документов, кроме паспорта, законодательством не предусмотрена.

Вместе с тем, ЦИК рекомендует избирателям придерживаться противоэпидемических правил, соблюдать дистанцию, быть в маске, так, чтобы она закрывала нос и рот. При желании можно также прийти на избирательный участок со своей собственной ручкой.

Как писал ранее РЕДПОСТ, Центральная избирательная рекомендует идти на участки с бумажным паспортом или с ID-картой. Получить бюллетень с помощь паспорта в приложении "Дія" можно только с помощью технических устройств, которых нет у избирательных комиссий на участках.

Тэги:  выборы, голосование, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Политика Комитет избирателей Украины проведет экзит-полл на выборах мэра Харькова 30.10 Общество За голосование на выборах можно выиграть айфон: условия городского конкурса 30.10 Политика День тишины в Харькове: что запрещено за сутки до голосования на выборах
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 