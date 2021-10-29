29.10.2021 18:25

Выборы в Харькове. ЦИК не рекомендует использовать для голосования паспорт в приложении "Дія"

Центральная избирательная комиссия не рекомендует использовать паспорт в приложении "Дія" для получения бюллетеня на местных выборах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сообщение в Facebook секретаря Центральной избирательной комиссии Елены Гатауллиной.

По ее словам, получить бюллетень с помощь паспорта в приложении можно только с помощью технических устройств, которых нет у избирательных комиссий на участках.

Секретарь ЦИК рекомендует идти на участки с бумажным паспортом или с ID-картой.

Также Гатауллина подчеркнула, что отсутствие в паспорте фотографии, вклеенной в 25 или 45 лет, не является основанием для невыдачи бюллетеня. Не требуется и проверять страницу с регистрацией избирателя, поскольку теперь избирательный адрес может не совпадать с местом регистрации.

Также для выдачи бюллетеня члену избирательной комиссии необходимо установить личность, поэтому избирателю придется снимать маску, отметила секретарь ЦИК.

Напомним, что проверить свое включение в Государственный реестр избирателей можно здесь

Ранее РЕДПОСТ уточнял, сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов 31 октября.