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29.10.2021  18:25   

Выборы в Харькове. ЦИК не рекомендует использовать для голосования паспорт в приложении "Дія"

Центральная избирательная комиссия не рекомендует использовать паспорт в приложении "Дія" для получения бюллетеня на местных выборах.

Паспорт в приложении "Дія" не является документом для получения избирательного бюллетеня
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сообщение в Facebook секретаря Центральной избирательной комиссии Елены Гатауллиной.
 
По ее словам, получить бюллетень с помощь паспорта в приложении можно только с помощью технических устройств, которых нет у избирательных комиссий на участках.
Секретарь ЦИК рекомендует идти на участки с бумажным паспортом или с ID-картой.
 
Также Гатауллина подчеркнула, что отсутствие в паспорте фотографии, вклеенной в 25 или 45 лет, не является основанием для невыдачи бюллетеня. Не требуется и проверять страницу с регистрацией избирателя, поскольку теперь избирательный адрес может не совпадать с местом регистрации.
 
Также для выдачи бюллетеня члену избирательной комиссии необходимо установить личность, поэтому избирателю придется снимать маску, отметила секретарь ЦИК.
 
Напомним, что проверить свое включение в Государственный реестр избирателей можно здесь.
 
Ранее РЕДПОСТ уточнял, сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов 31 октября.
 
Источник:   Елена Гатауллина
 Тэги:  выборы, голосование, паспорт, id карта, харьков
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