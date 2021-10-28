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28.10.2021  18:05   Виталий Хиневич

Сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов.

К обеспечению гражданского порядка в день голосования направят максимальное количество сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии.

Выборы в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что на данный момент проведен значительный объем работы для обеспечения свободного волеизъявления  граждан.
 
В частности, сотрудники полиции провели мониторинг ситуации в области, отлаженное взаимодействие с избирательными комиссиями.
 
Завезены бюллетени во все районные комиссии, избирательные участки будут охраняться полицейскими до завершения подсчета голосов и вывоза документации из комиссий. 
 
Кроме этого, будут наблюдать за соблюдением карантинных норм и правил, чтобы каждый гражданин не опасался за свое здоровье. 
 
Всего в день голосования наблюдать за правопорядком будут более 2 тысяч полицейских. 
 
Напомним, ранее начальник ГУНП в Харьковской области сообщил об уровне преступности в регионе.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  выборы, харьков
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