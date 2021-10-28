28.10.2021 18:05 Виталий Хиневич

Сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов.

К обеспечению гражданского порядка в день голосования направят максимальное количество сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что на данный момент проведен значительный объем работы для обеспечения свободного волеизъявления граждан.

В частности, сотрудники полиции провели мониторинг ситуации в области, отлаженное взаимодействие с избирательными комиссиями.

Завезены бюллетени во все районные комиссии, избирательные участки будут охраняться полицейскими до завершения подсчета голосов и вывоза документации из комиссий.

Кроме этого, будут наблюдать за соблюдением карантинных норм и правил, чтобы каждый гражданин не опасался за свое здоровье.

Всего в день голосования наблюдать за правопорядком будут более 2 тысяч полицейских.

Напомним, ранее начальник ГУНП в Харьковской области сообщил об уровне преступности в регионе.