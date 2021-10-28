28.10.2021 18:05 Виталий Хиневич
Сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов.
К обеспечению гражданского порядка в день голосования направят максимальное количество сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что на данный момент проведен значительный объем работы для обеспечения свободного волеизъявления граждан.
В частности, сотрудники полиции провели мониторинг ситуации в области, отлаженное взаимодействие с избирательными комиссиями.
Завезены бюллетени во все районные комиссии, избирательные участки будут охраняться полицейскими до завершения подсчета голосов и вывоза документации из комиссий.
Кроме этого, будут наблюдать за соблюдением карантинных норм и правил, чтобы каждый гражданин не опасался за свое здоровье.
Всего в день голосования наблюдать за правопорядком будут более 2 тысяч полицейских.
Напомним, ранее начальник ГУНП в Харьковской области сообщил об уровне преступности
в регионе.
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