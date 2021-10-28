28.10.2021 18:55 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: в Харькове от удара Infiniti вновь погиб человек (фото, видео)

О смертельной аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - новое смертельное дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от того места, где разыгралась трагедия с участием мажора на Infiniti, под колесами авто той же марки вновь погиб человек.

Авария произошла в начале проспекта Героев Сталинграда. Девушка, ехавшая на автомобиле Infiniti, сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был настолько сильным, что женщина-пешеход отлетела на встречную полосу и попала под колеса автомобиля Daewoo Lanos. Его водитель не успел среагировать и переехал тело.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.