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28.10.2021  18:55   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: в Харькове от удара Infiniti вновь погиб человек (фото, видео)

О смертельной аварии в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - новое смертельное дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от того места, где разыгралась трагедия с участием мажора на Infiniti, под колесами авто той же марки вновь погиб человек. 
 
 
Авария произошла в начале проспекта Героев Сталинграда. Девушка, ехавшая на автомобиле Infiniti, сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был настолько сильным, что женщина-пешеход отлетела на встречную полосу и попала под колеса автомобиля Daewoo Lanos. Его водитель не успел среагировать и переехал тело.
 
 

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.

 

Тэги:  дтп, харьков, смерть, сбит пешеход, труп, infiniti
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