Смертельное ДТП: в Харькове от удара Infiniti вновь погиб человек (фото, видео)

О смертельной аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
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Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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