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24.09.2021  10:45   Виталий Хиневич

Что происходит с уровнем преступности на Харьковщине

Начальник ГУНП в Харьковской области сообщил об уровне преступности в регионе.

На Харьковщине уровень преступности снижается
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности снизился. Всего в этом году от преступлений разного вида пострадали около 5 тысяч граждан, что на 2,5 тысячи меньше по сравнению с прошлым годом. 
 
Станислав Перлин отметил, что каждый час поступает около 60 обращений в полицию, раскрывают по 2 преступления. С начала года было раскрыто почти 8 тысяч уголовных дел, изъято из незаконного оборота 120 единиц оружия, 8 тысяч боеприпасов. 
 
Напомним, в Харьковской области начала работу водная полиция. Водный патруль создан из 10 правоохранителей, которые будут следить за правопорядком на воде и вдоль береговой линии.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков
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