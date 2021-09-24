В Харькове поезд сбил мужчину

Пострадавший госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
Вечером 23 сентября на железной дороге в Новобаварском районе Харькова произошло ЧП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий ХОГА.
Неизвестный мужчина примерно 50-ти лет попал под технический поезд № 8508. Это произошло в 22:15 на станции Новожаново, поезд двигался от станции Основа до станции Шпатовка.
У попавшего под поезд травмирована правая нога. Мужчину в шоковом состоянии госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его личность устанавливается.
Отмечено, что задержки движения поездов на указанном участке не было.
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