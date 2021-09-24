24.09.2021 10:21 Рита Парфенова

В Харькове поезд сбил мужчину

Пострадавший госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Вечером 23 сентября на железной дороге в Новобаварском районе Харькова произошло ЧП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий ХОГА.

Неизвестный мужчина примерно 50-ти лет попал под технический поезд № 8508. Это произошло в 22:15 на станции Новожаново, поезд двигался от станции Основа до станции Шпатовка.



У попавшего под поезд травмирована правая нога. Мужчину в шоковом состоянии госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его личность устанавливается.



Отмечено, что задержки движения поездов на указанном участке не было.

Ранеее мы писали, что 15 сентября около 19:54 на железнодорожном перегоне "Харьков-Сортировочный - Харьков-Пассажирский" товарный поезд переехал женщину 1957 года рождения. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.