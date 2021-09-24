    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Движение по проспекту Тракторостроителей для авто и маршруток запретят: подробности
24.09.2021  09:45   Рита Парфенова

Движение по проспекту Тракторостроителей для авто и маршруток запретят: подробности

Проезд по проспекту Тракторостроителей запретят на время работ по реконструкции тепловых сетей.


gortransport.kharkov.ua

С 8.00 25 сентября до 22.00 27 сентября 2021 года запрещается движение транспорта по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Бучмы до ул. Героев Труда. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В указанный период будет проводиться реконструкция тепловых сетей. Работы выполняет коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».

Объезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: Бучмы, Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев.

Также изменят движение автобусы №6е и №266е.

Автобусы будут объезжать ремонтируемый участок так:

№6е: пр. Тракторостроителей – перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев труда – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;
№266: ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев – Широнинцев – ул. Бучмы – ст. «Льва Толстого».

Ранее мы писали, что пригородные поезда из Харьковской области снова стали курсировать в Донецкую область.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  харьков, движение
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 ЖКХ На Новых Домах выходные пройдут без горячей воды: подробности 24.09 Общество Закон об олигархах переголосуют 24.09 Дороги и транспорт Как выглядит автомобильный мост под Харьковом, который отремонтировали первый раз за 60 лет (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 