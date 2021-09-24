Движение по проспекту Тракторостроителей для авто и маршруток запретят: подробности

Проезд по проспекту Тракторостроителей запретят на время работ по реконструкции тепловых сетей.
С 8.00 25 сентября до 22.00 27 сентября 2021 года запрещается движение транспорта по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Бучмы до ул. Героев Труда. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
В указанный период будет проводиться реконструкция тепловых сетей. Работы выполняет коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».
Объезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: Бучмы, Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев.
Также изменят движение автобусы №6е и №266е.
Автобусы будут объезжать ремонтируемый участок так:
№6е: пр. Тракторостроителей – перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев труда – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;
№266: ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев – Широнинцев – ул. Бучмы – ст. «Льва Толстого».
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