24.09.2021 09:09 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 24 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк) до 17:00 24 сентября.



Киевский район:

ул. Вологодская, 35-а (п. №1, стояк) до 20:00 24 сентября.



Московский район:

ул. Познанская, 8-а,б до 20:00 24 сентября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №1, стояк) до 17:00 24 сентября.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк) до 20:00 24 сентября.; ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1), пер. Лизы Чайкиной, 1 (п. №1) до 20:00 25 сентября.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 сентября.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Лозовская (ч/с), ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (ч/с), ул. Вакуловская (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с), ул. Красномаяцкая (ч/с), ул. Пащенковская (ч/с), ул. Нежинская (ч/с), ул. Копыловская(1-й Маевки) (ч/с), ул. 8-го Марта (ч/с), ул. Мало-Панасовская (ч/с), ул. Бориса Шрамка (Дацько) (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с), пер. Хрустальный (ч/с), пер. Винницкий (ч/с), пер. Резниковский (ч/с), пер. Клочковский (ч/с), пер. Борзый (ч/с), пер. Беринговый (ч/с), пер. Фастовский (ч/с), пер. Новиковский (ч/с), пер. Мало-Панасовский (ч/с), ул. Измайловская (ч/с), пер. Башлаевский (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 34, 34А, 36, 38, 226, 232 (кор. №1,2), 252, 7, 22, 54, 224, 228, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 38, 45, 48/50, 49, 52, 54, 66, 67, 67/2, 67/4, 74, 82 (эт. №1-3), ул. Лозовская, 5, пер. Резниковский, 1, 1-а до 20:00 24 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-г (п. №4, стояк), пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк) до 20:00 24 сентября.

Напомним, 22 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.