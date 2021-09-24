Помогите найти: В Харькове пропала женщина с ссадиной под глазом (фото)

Последний раз Валентину Пустельникову видели в первой половине дня 23 сентября.
В Харькове разыскивается 78-летняя Валентина Пустельникова. 23 сентября в промежутке с семи утра до часа дня женщина покинула свое место проживания на улице Борьбы в районе Дворца спорта и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Рост Валентины Пустельниковой 165 сантиметров, телосложение среднее, седые волосы окрашены хной в светло-рыжий цвет, глаза серо-голубые, возле правого глаза ссадина.
Пропавшая была одета в бежевое пальто, возможно черные брюки, серый берет, черные ботинки, на шее может быть синий с рисунком платок.
При себе имела черную или белую с черными пятнышками сумку, возможно документы, темно-красный лаковый кошелек.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Валентины Пустельниковой или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Напомним, в Люботине разыскивают 86-летнего Александра Ивановича Макаренко, который утром 22 сентября 2021 года сел в автобус, отправляющийся в центр города и пропал.
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