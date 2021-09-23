Помогите найти: под Харьковом по дороге в центр города пропал дедушка (фото)

Под Харьковом разыскивают 86-летнего Александра Ивановича Макаренко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", в 7 утра 22 сентября 2021 года из своего дома на улице Княжей (район Гиевка) в Люботине, вышел темноглазый, среднего телосложения, одетый в синий плащ и с большой темно-синей сумкой в руках 86-летний Александр Иванович Макаренко. В 7:30 он сел на автобус, отправляющийся в центр города и пропал.
Приметы: рост 175-180 см., волосы отсутствуют. При себе имел документы и нерабочий телефон.
Особые приметы: плохо ходит, отсуствуют зубы.
При наличии информации звоните 068-777-0-112.
Напомним, ранее мы писали о розыске в Харькове 58-летней Виктории Докиной. Женщина 20 сентября в 8.30 утра вышла из дома по улице Гвардейцев Широнинцев (в районе метро «Студенческая») и пропала.
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