23.09.2021 20:11

Помогите найти: под Харьковом по дороге в центр города пропал дедушка (фото)

Под Харьковом разыскивают 86-летнего Александра Ивановича Макаренко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", в 7 утра 22 сентября 2021 года из своего дома на улице Княжей (район Гиевка) в Люботине, вышел темноглазый, среднего телосложения, одетый в синий плащ и с большой темно-синей сумкой в руках 86-летний Александр Иванович Макаренко. В 7:30 он сел на автобус, отправляющийся в центр города и пропал.

Приметы: рост 175-180 см., волосы отсутствуют. При себе имел документы и нерабочий телефон.

Особые приметы: плохо ходит, отсуствуют зубы.

При наличии информации звоните 068-777-0-112.

Напомним, ранее мы писали о розыске в Харькове 58-летней Виктории Докиной. Женщина 20 сентября в 8.30 утра вышла из дома по улице Гвардейцев Широнинцев (в районе метро «Студенческая») и пропала.