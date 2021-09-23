    
Главная Новости Харькова Спорт Харьковские хоккеисты уступили клубу "Кременчуг" в матче УПЛ
23.09.2021  20:21   Евгений Клочко

Харьковские хоккеисты уступили клубу "Кременчуг" в матче УПЛ

Харьковский хоккейный клуб "Рулав Одд" во втором поединке регулярного сезона УПЛ встречался с "Кременчугом".

 
Матч проходил в городе Кременчуг и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Этот сезон Украинской премьер-лиги для харьковчан стал дебютным.
 
В первом периоде ни одна из команд не сумела открыть счет, несмотря на большое количество моментов. Со второй двадцатиминутки "Кременчуг" взял инициативу и забросил три шайбы в ворота харьковской команды. Такое же количество бронзовые призеры минувшего первенства забросили и в заключительном периоде. Подопечные Игоря Шаманского смогли реализовать лишь шайбу престижа в конце поединка.
 
Напомним, в первом туре чемпионата Украинской премьер-лиги "Рулав Одд" обыграл "Днепр" со счетом 5:0.
 
25 сентября в рамках третьего тура УПЛ харьковчане проведут гостевой матч против "Белого Барса". Встреча пройдет в городе Белая Церковь на Ледовом стадионе. Начало в 13:00.
 
Днем ранее, 24 сентября, свой следующий матч проведет «Кременчуг» против «Мариуполя», начало встречи в 18:30. Эксперты букмекерских контор, с зеркалами некоторых из них можно ознакомится по ссылке, уже предложили ставки на результаты матчей. 
 
Тэги:  хоккей, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Спорт Хоккей. Харьковчане привезли золото из Беларуси 11.01 Спорт Хоккей. Юные харьковчане выиграли Рождественский турнир 30.12 Спорт В Харькове состоялся всеукраинский детский новогодний турнир по хоккею
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 