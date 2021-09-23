23.09.2021 20:21 Евгений Клочко

Харьковские хоккеисты уступили клубу "Кременчуг" в матче УПЛ

Харьковский хоккейный клуб "Рулав Одд" во втором поединке регулярного сезона УПЛ встречался с "Кременчугом".

Матч проходил в городе Кременчуг и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Этот сезон Украинской премьер-лиги для харьковчан стал дебютным.

В первом периоде ни одна из команд не сумела открыть счет, несмотря на большое количество моментов. Со второй двадцатиминутки "Кременчуг" взял инициативу и забросил три шайбы в ворота харьковской команды. Такое же количество бронзовые призеры минувшего первенства забросили и в заключительном периоде. Подопечные Игоря Шаманского смогли реализовать лишь шайбу престижа в конце поединка.

Напомним, в первом туре чемпионата Украинской премьер-лиги "Рулав Одд" обыграл "Днепр" со счетом 5:0.

25 сентября в рамках третьего тура УПЛ харьковчане проведут гостевой матч против "Белого Барса". Встреча пройдет в городе Белая Церковь на Ледовом стадионе. Начало в 13:00.

Днем ранее, 24 сентября, свой следующий матч проведет «Кременчуг» против «Мариуполя», начало встречи в 18:30. Эксперты букмекерских контор, с зеркалами некоторых из них можно ознакомится по ссылке , уже предложили ставки на результаты матчей.