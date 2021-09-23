23.09.2021 20:36 Дмитрий Колоней

Трудоустройство в Харькове: перспективы и возможности для молодёжи

В Харькове пройдет мероприятие, посвященное перспективам профессионального развития и бизнеса в Украине.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , организаторами проекта являются Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, Молодежный совет при Харьковском городском голове и Харьковский городской центр досуга молодежи.

По словам организаторов, участники мероприятия узнают о том, как не потерять веру в себя и свое дело, каковы перспективы профессионального развития в нашем государстве, с чего начинать успешный бизнес и какие профессии будут актуальны в будущем.

Программа мероприятия:

16:00 – регистрация на входе в ККЗ "Украина".

17:00 – панельная дискуссия «Молодежь и город» с представителями общественного сектора. А после дискуссия об IT-трендах будущего десятилетия вместе с компаниями Nix, Sigma Software, Epam Kharkiv.

После с состоится сессия «вопрос-ответ» на тему «Предпринимательство и управление», где участники мероприятия смогут задать интересующие их вопросы.

И последняя панельная дискуссия на тему «Как заниматься любимым делом и достичь в ней успеха. Вопрос мотивации и саморазвития».

Мероприятие пройдет в ККЗ «Украина» 25 сентября, начало в 16:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.