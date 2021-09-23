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23.09.2021  20:36   Дмитрий Колоней

Трудоустройство в Харькове: перспективы и возможности для молодёжи

В Харькове пройдет мероприятие, посвященное перспективам профессионального развития и бизнеса в Украине.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, организаторами проекта являются Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, Молодежный совет при Харьковском городском голове и Харьковский городской центр досуга молодежи.
 
По словам организаторов, участники мероприятия узнают о том, как не потерять веру в себя и свое дело, каковы перспективы профессионального развития в нашем государстве, с чего начинать успешный бизнес и какие профессии будут актуальны в будущем.
 
Программа мероприятия: 
16:00 – регистрация на входе в ККЗ "Украина".
17:00 – панельная дискуссия «Молодежь и город» с представителями общественного сектора. А после дискуссия об IT-трендах будущего десятилетия вместе с компаниями Nix, Sigma Software, Epam Kharkiv. 
 
После с состоится сессия «вопрос-ответ» на тему «Предпринимательство и управление», где участники мероприятия смогут задать интересующие их вопросы. 
 
И последняя панельная дискуссия на тему «Как заниматься любимым делом и достичь в ней успеха. Вопрос мотивации и саморазвития».
Мероприятие пройдет в ККЗ «Украина» 25 сентября, начало в 16:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.
 
 
Тэги:  трудоустройство, молодежь, харьков, бизнес
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