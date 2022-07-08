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08.07.2022  14:00   Виталий Хиневич

Вакансии без опыта работы для украинцев: что происходит на рынке труда

Украинский рынок труда находится в состоянии кризиса.

Работа в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на grc.ua.
 
Сообщается, что украинский рынок труда находится в состоянии кризиса, который сопровождается сокращение персонала, снижением заработных плат, уменьшение предложений работы, повышение конкуренции на рабочее место, увеличение срока поиска работы. С начала войны в Украине было утрачено около 4,8 миллионов рабочих мест.
 
Многие украинцы сталкиваются с проблемой трудоустройства по специальности. Однако многие работодатели предлагают работу с возможностью обучения.
 
В актуальных предложениях на кадровом портале grc.ua в настоящее время 33% вакансий для сотрудников без опыта работы. Лидером среди регионов с наибольшим количеством предложений является Львов и область, где размещено 16% от всех актуальных, средняя предлагаемая заработная плата – 12 300 грн.
 
В Киеве размещено 14% актуальных предложений, а компенсация за работу в среднем – 19500 грн. Днепропетровская и Ивано-Франковская области занимают третье место, однако в Днепропетровской области средняя предлагаемая заработная плата выше – 17 600 грн. В Ивано-Франковской области работникам без опыта в среднем предлагают 9000 грн, а в Полтавской области средний оклад – 8500 грн.
 
Работа в Украине
 
В это же время отмечается, что более трети всех вакансий для работников без опыта работы из сферы продаж, где в среднем готовы платить за работу 15 800 грн. 
 
Большинство этих вакансий составляют предложения работы в сфере ритейл. Кассиры, продавцы-консультанты, администраторы торговых залов были востребованы и до войны, активно их ищут и сейчас. Компании разных отраслей активно ищут менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами в офис или удаленно.
 
Второе место занимает сфера транспорта и логистики. Оплата труда в среднем составляет 18 800 грн. 
 
Вакансии для рабочего персонала третьи по востребованности, а средний оклад - 9 900 грн. Замыкают топ 5 сфер по количеству предложений вакансии для административного персонала (средняя зарплата – 15 200 грн), и из банковской сферы (средняя зарплата – 11 800 грн).
 
Работа в Украине
 
 
Вакансии для работников без опыта работы работодатели указывают в основном желаемые soft skills, наличие образования и перечень основных выполняемых обязанностей и задач. Практически во всех вакансиях работодатели предлагают помочь в обучении кандидата в необходимой работе.
 
Во всех сферах трудоустройства работодатели хотят видеть от своих сотрудников ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость и нацеленность на результат.
 
Тем, кто ищет работу в сфере транспорта и логистики, нужно быть пунктуальным и дисциплинированным, а представителям рабочих специальностей быть внимательными к деталям и уметь работать в режиме многозадачности.
 
Кроме этого отмечается, что зарплаты для специалистов без опыта работы стартуют от 8500 грн.
 
Напомним, в Польше создали сайт с вакансиями для украинцев.
 
Источник:   grc.ua
 Тэги:  вакансии, трудоустройство
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