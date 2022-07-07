07.07.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Польше создали сайт с вакансиями для украинцев

Портал PracawPolsce начал работу для украинцев,которые ищут работу в Польше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Сообщается,что 6 июля в Канцелярии Премьер-министра Польши прошла конференция по вопросу цифровизации.

Участниками соответствующего мероприятия стали - Государственный секретарь по цифровизации в Канцелярии Премьер-министра Польши Януш Цешински, советник-посланник Посольства Украины в Республике Польша Олег Куц и заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Министерство цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

По словам советника-посланника Посольства Украины в Республике Польша Олег Куца, благодаря новому порталу украинцы смогут найти работу, которая соответствует их квалификации, что позволит улучшать профессиональный качества находятся вдали от Украины.

"Польша является лидером Запада в поддержке украинцев и образцом того, как должен вести себя лидер демократического мира. Опыт, который наши граждане получат во время работы в Польше, будет очень ценным для реализации шагов по восстановлению Украины", - добавил Олег Куц.

Для того ,чтобы украинцы смогли воспользоваться порталом им необходимо зайти на сайт и ввести свой номер PESEL и заполнить анкету.

Напомним, в Польше стартовал конкурс "Беженцы и мы. Твоя история".