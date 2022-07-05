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05.07.2022  17:25   Виталий Хиневич

В Польше стартовал конкурс "Беженцы и мы. Твоя история"

Жителей Польши призывают рассказать о собственном опыте помощи украинцам.

Польша
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Ukraina.pl.
 
В Польше проходит конкурс текстов "Беженцы и мы. Твоя история". Организатором является Институт литературы, который призывает жителей Польши рассказать о собственном опыте помощи и поддержки украинским беженцам. Для участия необходимо поделиться рассказом с личным опытом помощи украинцам. Победителю конкурса будет полагаться премия в размере 4 тысяч злотых.
 
"Мы хотим собрать как можно больше свидетельств, нам не нужны сладкие истории, а правдивые, эмоциональные рассказы. Это может быть фантастический материал для чтения. И если окажется, что поляки отзовутся на наш призыв, то мы готовы издать не один, а два, а может, и три тома таких воспоминаний, в которых поляки увидят себя. Конечно, мы планируем напечатать лучшие воспоминания», – говорит Юзеф Мария Рушар, директор Института литературы.
 
По словам директора, тексты со временем будут исследовать социологи.
 
"Происходит что-то необычное. Ничего подобного раньше не было ни в Польше, ни в мире. Но я сразу говорю - нас не интересуют статистика и цифры, а индивидуальный опыт поляков. Поскольку большинство беженцев оказалось не в специальных центрах, а в семьях поляков, то мы имеем индивидуальные истории и опыт, очевидно, очень разные. Разрушение барьеров, познание друг друга и своей культуры, размывание предубеждений самое интересное, и мы должны зафиксировать их, потому что они не банальны", - добавил Юзеф Мария Рушар.
 
Напомним, летние лагеря во Вроцлаве готовы принять украинских детей-беженцев.
 
Источник:   Ukraina.pl
 Тэги:  конкурс, польша
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