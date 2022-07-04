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04.07.2022  16:45   Виталий Хиневич

Летние лагеря во Вроцлаве готовы принять украинских детей-беженцев

При поддержке фонда ЮНИСЕФ украинские дети могут оздоровиться в Польше.

Дети
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на In Poland.
 
Детский фонд ЮНИСЕФ выделил 2 миллиона злотых для организации детских летних лагерей в Польше. Стоит отметить, что главной целью проекта является интеграция украинцев в польском обществе. Соответствующие оздоровительные учреждения начали работу в городе Вроцлав и готовы принять, как украинских беженцев, так и польских детей.
 
В программу летнего лагеря включены проездки в зоопарк, театр, развлекательные центры, что позволит узнать о Вроцлаве больше. Также будут проходить занятия по изучению искусства, музыки и польского языка. В тоже время, детям из Украины помогают ассистенты, владеющие украинский язык. 
 
«Мы хотим, чтобы дети-беженцы познакомились с вроцлавскими одногодками и нашим городом. Вспомним, что эти люди оказались в новом месте среди новых людей. Поэтому все мероприятия способствуют и поддерживают их интеграцию, являются очень важными»,- отметила Моника Дубец из муниципального управления Вроцлава.
 
Напомним, украинцы смогут оформлять паспорта в Польше.
 
Источник:   In Poland
 Тэги:  детские лагеря
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