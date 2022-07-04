04.07.2022 16:45 Виталий Хиневич

Летние лагеря во Вроцлаве готовы принять украинских детей-беженцев

При поддержке фонда ЮНИСЕФ украинские дети могут оздоровиться в Польше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на In Poland.

Детский фонд ЮНИСЕФ выделил 2 миллиона злотых для организации детских летних лагерей в Польше. Стоит отметить, что главной целью проекта является интеграция украинцев в польском обществе. Соответствующие оздоровительные учреждения начали работу в городе Вроцлав и готовы принять, как украинских беженцев, так и польских детей.

В программу летнего лагеря включены проездки в зоопарк, театр, развлекательные центры, что позволит узнать о Вроцлаве больше. Также будут проходить занятия по изучению искусства, музыки и польского языка. В тоже время, детям из Украины помогают ассистенты, владеющие украинский язык.

«Мы хотим, чтобы дети-беженцы познакомились с вроцлавскими одногодками и нашим городом. Вспомним, что эти люди оказались в новом месте среди новых людей. Поэтому все мероприятия способствуют и поддерживают их интеграцию, являются очень важными»,- отметила Моника Дубец из муниципального управления Вроцлава.