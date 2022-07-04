04.07.2022 16:24 Дмитрий Колоней

Из Харькова вывезено более полумиллиона кубометров мусора

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», ежедневно выезжает на городские маршруты около 140 единиц спецтехники.

По инофрмации заместителя директора предприятия Артема Семикопенко, с начала войны было вывезено

423 тыс. куб. м твердых бытовых отходов и 123 тыс. куб. м крупногабаритного мусора. Всего рабочие КВБО очистили около 400 тыс. контейнеров и вывезли более 6800 самосвалов.

Работники предприятия по-прежнему приводят в порядок районы города, которые больше всего пострадали от обстрелов - Северную Салтовку, ХТЗ, Павлово Поле, Алексеевку, поселки Жуковского и Пятихатки. При этом экипажи мусоровозов и другой спецтехники особое внимание уделяют проверке на наличие в бытовых отходах опасных или неизвестных предметов, растяжек.

Всего с начала военных действий в результате обстрелов по всему городу было повреждено около 1100 евроконтейнеров для сбора бытовых отходов, около трехсот из них - на Салтовке. Поскольку они стали непригодными для дальнейшего использования, их заменили.