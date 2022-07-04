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04.07.2022  16:24   Дмитрий Колоней

Из Харькова вывезено более полумиллиона кубометров мусора

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»,  ежедневно выезжает на городские маршруты около 140 единиц спецтехники. 
 
По инофрмации заместителя директора предприятия Артема Семикопенко, с начала войны было вывезено
423 тыс. куб. м твердых бытовых отходов и 123 тыс. куб. м крупногабаритного мусора. Всего рабочие КВБО очистили около 400 тыс. контейнеров и вывезли более 6800 самосвалов. 
 
Работники предприятия по-прежнему приводят в порядок районы города, которые больше всего пострадали от обстрелов - Северную Салтовку, ХТЗ, Павлово Поле, Алексеевку, поселки Жуковского и Пятихатки. При этом экипажи мусоровозов и другой спецтехники особое внимание уделяют проверке на наличие в бытовых отходах опасных или неизвестных предметов, растяжек. 
 
Всего с начала военных действий в результате обстрелов по всему городу было повреждено около 1100 евроконтейнеров для сбора бытовых отходов, около трехсот из них - на Салтовке. Поскольку они стали непригодными для дальнейшего использования, их заменили.
 
Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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