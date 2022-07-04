04.07.2022 16:10 Виталий Хиневич

В Украине фиксирует рост количества желающих вернуться в страну

Количество украинцев, которые пересекают государственную границу растет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Медиацентр Украины-Укринформ.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на сегодняшний день среднесуточный показатель пересечения государственной границы колеблется на уровне 90 тысяч человек в обоих направлениях. А также среднесуточное пересечение транспортными средствами фиксируется в 20 тысяч автомобилей.

«С 24 февраля государственную границу Украины в обоих направлениях пересекло более 11 миллионов человек. На выезд из государства оформлено 6,6 миллиона человек, подавляющее большинство из них – 5,8 миллиона составляли граждане Украины. В Украину въехало 3,9 граждан страны.

В ГПСУ фиксируют ситуацию, когда въезд превалирует над выездом, что свидетельствует о желании украинцев возвращаться домой», - сообщил Андрей Демченко.