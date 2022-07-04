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04.07.2022  16:10   Виталий Хиневич

В Украине фиксирует рост количества желающих вернуться в страну

Количество украинцев, которые пересекают государственную границу растет.

Украинцы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Медиацентр Украины-Укринформ.
 
По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на сегодняшний день среднесуточный показатель пересечения государственной границы колеблется на уровне 90 тысяч человек в обоих направлениях. А также среднесуточное пересечение транспортными средствами фиксируется в 20 тысяч автомобилей.
 
«С 24 февраля государственную границу Украины в обоих направлениях пересекло более 11 миллионов человек. На выезд из государства оформлено 6,6 миллиона человек, подавляющее большинство из них – 5,8 миллиона составляли граждане Украины. В Украину въехало 3,9 граждан страны.
В ГПСУ фиксируют ситуацию, когда въезд превалирует над выездом, что свидетельствует о желании украинцев возвращаться домой», - сообщил Андрей Демченко.
 
Напомним, Швейцария будет инвестировать в украинский проект.
 
Источник:   Медиацентр Украины-Укринформ
 Тэги:  украинцы
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