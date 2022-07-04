04.07.2022 15:30 Виталий Хиневич
Швейцария будет инвестировать в украинский проект
В Лугано проходит конференция посвященная восстановлению Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Сообщается, что 4 июля было подписано соглашение, в котором отмечается, что Швейцария будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов зеленого восстановления. Речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.
Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны.
В обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата.
«Продолжаем переговоры с нашими международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию обновления Украины»,- сообщил Денис Шмыгаль.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости