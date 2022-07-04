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04.07.2022  15:30   Виталий Хиневич

Швейцария будет инвестировать в украинский проект

В Лугано проходит конференция посвященная восстановлению Украины.

Украина Швейцария
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
 
Сообщается, что 4 июля было подписано соглашение, в котором отмечается, что Швейцария будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов зеленого восстановления. Речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.
 
Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны.
 
 В обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата.
 
«Продолжаем переговоры с нашими международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию обновления Украины»,- сообщил Денис Шмыгаль.
 
Напомним, в Швейцарии проходит конференция посвященная восстановлению Украины.
 
Источник:   Денис Шмыгаль
 Тэги:  экология
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