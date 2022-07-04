04.07.2022 12:15 Виталий Хиневич
В Швейцарии проходит конференция посвященная восстановлению Украины
Мероприятие по восстановлению Украины пройдет в Лугано.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Суспільне.
Сообщается, что 4 июля в городе Лугано в Швейцарии пройдет конференция посвященная плану восстановления Украины. В соответствующем мероприятии планируют принять участие представители 40 стран и несколько десятков организаций.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина активно готовится к началу специальной конференции и отметил, что необходимо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины — безопасную, современную, удобную, безбарьерную.
Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов отметил, что кроме плана восстановления в Лугано также представят и отдельные инвестиционные проекты, касающиеся зеленых технологий и новых технологий строительства.
Стоит отметить, что в Швейцарии будут обсуждаться следующие темы:
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план восстановления и развития Украины (в рамках инициативы президента Зеленского "United 24") и разные пути вклада международных партнеров в восстановление Украины;
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методы, приоритеты и принципы обновления;
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социальное, экономическое, экологическое и инфраструктурное восстановление от убытков и потерь, вызванных войной;
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реформы, которые можно и необходимо осуществить в текущей ситуации.
Напомним, Украина представит план восстановления страны.
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