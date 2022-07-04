04.07.2022 12:15 Виталий Хиневич

В Швейцарии проходит конференция посвященная восстановлению Украины

Мероприятие по восстановлению Украины пройдет в Лугано.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что 4 июля в городе Лугано в Швейцарии пройдет конференция посвященная плану восстановления Украины. В соответствующем мероприятии планируют принять участие представители 40 стран и несколько десятков организаций.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина активно готовится к началу специальной конференции и отметил, что необходимо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины — безопасную, современную, удобную, безбарьерную.

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов отметил, что кроме плана восстановления в Лугано также представят и отдельные инвестиционные проекты, касающиеся зеленых технологий и новых технологий строительства.

Стоит отметить, что в Швейцарии будут обсуждаться следующие темы:

план восстановления и развития Украины (в рамках инициативы президента Зеленского "United 24") и разные пути вклада международных партнеров в восстановление Украины;

методы, приоритеты и принципы обновления;

социальное, экономическое, экологическое и инфраструктурное восстановление от убытков и потерь, вызванных войной;

реформы, которые можно и необходимо осуществить в текущей ситуации.

Напомним, Украина представит план восстановления страны.