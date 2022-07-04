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04.07.2022  12:15   Виталий Хиневич

В Швейцарии проходит конференция посвященная восстановлению Украины

Мероприятие по восстановлению Украины пройдет в Лугано.

Конференция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что 4 июля в городе Лугано в Швейцарии пройдет конференция посвященная плану восстановления Украины. В соответствующем мероприятии планируют принять участие представители 40 стран и несколько десятков организаций.
 
По словам президента Владимира Зеленского, Украина активно готовится к началу специальной конференции и отметил, что необходимо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины — безопасную, современную, удобную, безбарьерную. 
 
Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов отметил, что кроме плана восстановления в Лугано также представят и отдельные инвестиционные проекты, касающиеся зеленых технологий и новых технологий строительства.
 
Стоит отметить, что в Швейцарии будут обсуждаться следующие темы:
 
  • план восстановления и развития Украины (в рамках инициативы президента Зеленского "United 24") и разные пути вклада международных партнеров в восстановление Украины;
  • методы, приоритеты и принципы обновления;
  • социальное, экономическое, экологическое и инфраструктурное восстановление от убытков и потерь, вызванных войной;
  • реформы, которые можно и необходимо осуществить в текущей ситуации.

Напомним, Украина представит план восстановления страны.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  конференция, лугано
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