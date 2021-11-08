08.11.2021 12:14 Евгений Клочко

Харьков заинтересовался сотрудничеством с Азербайджаном: подробности

В Харькове состоялась Международная конференция «Карабах после оккупации. Инвестиционный потенциал Карабаха».

Как сообщает РЕДПОСТ , в ходе мероприятия были рассмотрены перспективы свободной торговли, налоговых и таможенных преференций инфраструктуры, логистических и других возможностей, нынешнее состояние и перспективы украино-азербайджанских отношений.

Первый вице-мэр Александр Новак отметил, что Харьков имеет высокий потенциал развития сотрудничества с Азербайджаном, о чем свидетельствует стабильный рост внешнеторгового оборота, который в 2020 году составил 21,4 млн. долл., из которых 20,04 млн. долл. составляет экспорт из Харькова в Азербайджан (рост 26,5%).

Кроме того, Александр Новак сообщил, что в городе работает более 119 тысяч физических лиц-предпринимателей и около 20 тысяч предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами более 350 тыс. работников. Несмотря на пандемию, карантинные ограничения и дестабилизирующие процессы, связанные с ними, количество малых предприятий и предпринимателей увеличивается. Тенденция роста свидетельствует о благоприятных условиях развития предпринимательского сектора и о готовности выхода на внешние рынки.

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Участники конференции отметили, что государственные инвестиции будут играть роль катализатора в Карабахе и создавать основу для негосударственных инвестиций. Есть большой потенциал для развития в Карабахе горнодобывающей промышленности, металлургии, творческой индустрии, пищевой промышленности, производства трикотажных изделий, туризма, сельского хозяйства и зеленой энергии. В развитии карабахской зоны может быть значительная роль Украины, в том числе и Харьковской области.

Напомним, на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» городские власти подписали Меморандумы о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, а также компаниями Avia Solutions Group и Stadler.