08.11.2021 11:42 Евгений Клочко

Как легко рассчитать размер субсидии в Украине

Далеко не каждый способен разобраться во всех тонкостях при оформлении субсидий: кто имеет право, в каком размере и какие доходы учитываются, но прежде всего разъясним, как рассчитывается ее размер.

Многие жители считают, что субсидия рассчитывается в процентах от фактической оплаты жилищно-коммунальных услуг, и плата за услуги должна составлять не более 15 процентов от их дохода. Но это далеко не так.

Жилищные субсидии назначаются при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и/или сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо, взноса/платежа объединению на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно- коммунального обслуживания и размером установленного Кабинета Министров Украины обязательного процента платежа.

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Зная доход семьи, а также членов семьи и лиц из состава домохозяйства, размер обязательного платежа, ориентировочный размер субсидии можно рассчитать самостоятельно.

Обязательный процент платежа зависит исключительно от доходов семьи и рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства семьи по установленной Кабинетом Министров Украины формуле в следующем порядке:

определить среднемесячный совокупный доход семьи за период, с учетом которого назначается жилищная субсидия; определить доход на одного человека путем разделения среднемесячного совокупного дохода на количество членов домохозяйства; полученный результат разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц (с 01.01.2021 – 2 189,00 грн.), то есть определить соотношение среднедушевого дохода семьи к размеру прожиточного минимума на одного человека; полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножить на 15% (базовая норма платы за жилищно-коммунальные услуги – 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства), и таким образом определить процент обязанности ческой платы за жилищно-коммунальные услуги.

Чтобы перевести этот процент в гривне его нужно умножить на совокупный семейный доход за месяц. В результате получится сумма обязательного платежа.

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Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости – чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги.

Для того чтобы узнать размер субсидии, нужно от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания вычесть сумму обязательного платежа.

Рассчитаем размер жилищной субсидии на примере:

В жилом помещении зарегистрированы муж, его жена, их двухлетний ребенок и бабушка-пенсионерка. Они живут в двухкомнатной квартире и согласно квитанциям должны платить за коммунальные услуги 2800 грн. (в рамках социальной нормы жилья, социальных нормативов жилищно-коммунальных услуг).

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Заработная плата мужчины, которая остается после уплаты подоходного налога с доходов граждан, составляет в месяц 7 000 грн., ежемесячное пособие жене при рождении ребенка – 860 грн., пенсия бабушке в месяц – 2 000 грн.

Определяем среднемесячный совокупный доход домохозяйства:

7 000 грн. + 860 грн. + 2000 грн = 9860 грн. рассчитываем доход на одного человека: 9860 грн. /4 (в семье четыре человека) = 2 465 грн. (на одного человека). 2 465 грн. / 2189 грн. (прожиточный минимум с 01.01.2021) и еще раз делим на коэффициент 2 и умножаем на 15. То есть обязательная доля платы за услуги (%) составляет: (2465 грн/2189грн/2*15) =8,5 %. 9 860 грн. * 8,5% = 838 грн. – сумма, которую семья обязательно должна платить за жилищно-коммунальные услуги. 2 800 грн. – 838 грн. = 1962 грн. – размер субсидии.

Следует помнить, что государство полностью покроет субсидией расходы только на экономные домохозяйства, в которых не превышаются социальные нормы потребления услуг ЖКХ. Все превышающее эти нормы оплачивается человеком самостоятельно. На эти расходы субсидия начислена не будет.

Плата за жилищно-коммунальные услуги в рамках социальных норм и нормативов рассчитывает управление социальной защиты населения и она может быть существенно меньше фактической платы за потребленные услуги. Постановлением Правительства от 06.08.2014 г. № 409 установлены единые для всей Украины социальные нормы жилья и нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются жилищные субсидии и льготы (о них читайте в следующей статье).