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02.11.2021  14:50   Виталий Хиневич

Безработные граждане Украины будут получать средства на открытие бизнеса

С января 2022 года украинцам будут давать деньги на открытие собственного бизнеса.

Украинцам помогут открыть бизнес
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины. 
 
Отмечается, что безработным гражданам из малообеспеченных семей будут предоставлять финансовую помощь на открытие собственного дела. 
 
Бюджетная программа будет именоваться как «Рука помощи», на реализацию проекта хотят выделить около 100 миллионов гривен.
 
По мнению Министра социальной политики Марины Лазебной, данная инициатива позволит создать примерно 2-3 тысячи новых мелких предприятий за первый год действия государственной программы. 
 
 
Финансовая помощь будет предоставлять беспроцентно, а сама сумма будет составлять 97 тысяч 500 гривен.
 
Потратить деньги на другие нужды украинцы не смогут, средства будут зачисляться на банковскую карту, а их расход должен быть направлен строго на предпринимательскую деятельность. 
 
Через три года деньги необходимо вернуть, но не в полном объеме. Сумма уменьшится на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.
 
Кроме этого, возвращать средства государству не нужно, если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.
 
Напомним, в Украине приняли за основу проект об увеличении денежных выплат при рождении ребенка.
 
Источник:   Министерство социальной политики Украины
 Тэги:  бизнес, харьков
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