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02.11.2021  14:39   Дмитрий Колоней

Смерть на Воробьевых горах: в сеть слили видео падения парня в Харькове (видео)

В Харькове разбился молодой человек, упав с седьмого этажа.

Криминал Харьков: Появилось видео самоубийства 19-лтенего парня на Воробьевых горах
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в интернете появилось видео гибели 19-летнего парня на Воробьевых горах. Парень вылез из окна, повис на подоконнике, а затем упал со смертельной высоты.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове погиб парень. Трагические события разыгрались на Воробьевых горах, в доме №38 по Шевченковскому переулку. Молодой человек упал с 7-го этажа высотного здания. Затем появилась версия о том, что его могли убить.
 
Если под убийством иметь ввиду "вытолкнули из окна", то появившееся сегодня видео эту версию опровергает. Иное дело, если брать в расчет вариант, при котором харьковчанина целенаправленно спровоцировали на такой чрезвычайно опасный шаг. Судя по ранее распространенному заявлению полиции, стражи порядка склоняются к версии о том, что он покончил с собой.  
 

 

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