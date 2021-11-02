Смерть на Воробьевых горах: в сеть слили видео падения парня в Харькове (видео)

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Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 ноября Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.