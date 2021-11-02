02.11.2021 14:29 Рита Парфенова

Ушла эпоха: под Харьковом взорвали известный завод (видео)

В поселке Буды под Харьковом взорвали корпуса фаянсового завода.



Фото: Viktoria Protsak

Как пишет РЕДПОСТ, завод не работал более 15 лет. И сегодня заброшенные производственные мощности демонтировали под снос. Видео взрыва опубликовали в социальных сетях.



Будянский фаянсовый завод оставил след в истории нескольких эпох. Фаянсовую фабрику в поселке открыл в 1886 году промышленник Матвей Кузнецов. «Ново-Харьковская фабрика М. С. Кузнецова в селе Буды» стала «поселкообразующим» предприятием – там работал каждый четвертый житель. На средства Кузнецова в Будах построили больницу, баню, школу для детей и рабочих, ремесленное училище и и др. К концу XIX века объем выпускаемой продукции на фабрике составлял 6,5 млн фаянсовых изделий в год.



В годы Союза завод входил в число крупнейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности. В 1970-80-х годах на предприятии производили до 80 млн фаянсовых изделий ежегодно.



После провозглашения независимости Украины завод стал одним из крупнейших производителей фаянса на территории Украины. Спад производства начался к 2000-му году. Завод прошел через процедуру банкротства и с тех пор не работал на полную мощность. В 2006 году производство остановилось. Оборудование начали разбирать на металлолом, в 2015 году здания завода начали разбирать для получения кирпича.



Заброшенные разрушающиеся корпуса завода стали включать в «сталкерские» туристические маршруты.





Напомним, в Харькове взрывом демонтировали комплекс элеватора. Снос происходил в три этапа. На первом, 18 октября 2020 года, взрывом снесли часть заброшенного элеватора, так называемую весовую. 16 мая 2021 года подорвали само здание элеватора. А 23 мая демонтировали взрывом здание, которое оставалось на месте элеватора.