02.11.2021 14:05 Виталий Хиневич

Коронавирусная инфекция может инфицировать внутреннее ухо и вызывать головокружение

COVID-19 может инфицировать клетки внутреннего уха через евстахиеву трубу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Reuters».

Отмечается, что клетки внутреннего уха человека и мыши имеют схожие молекулярные механизмы, которые позволяют инфекции проникать в клетки и инфицировать их.

Из-за этого у человека могут быть осложнения в виде потери слуха, головокружения, потери равновесия и шума в ушах.

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Исследователи склонны полагать, что вирус может проникать в организм через евстахиеву трубу, которая соединяет нос с ухом или при помощи рецепторов, передающих запах от носа к мозгу.

Ученые планируют использовать свои медицинские заключения для тестирования возможных методов лечения внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 или другими вирусами.

Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины в виде пластыря.