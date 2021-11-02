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02.11.2021  14:05   Виталий Хиневич

Коронавирусная инфекция может инфицировать внутреннее ухо и вызывать головокружение

COVID-19 может инфицировать клетки внутреннего уха через евстахиеву трубу.

Коронавирус в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Reuters».
 
Отмечается, что клетки внутреннего уха человека и мыши имеют схожие молекулярные механизмы, которые позволяют инфекции проникать в клетки и инфицировать их.
 
Из-за этого у человека могут быть осложнения в виде потери слуха, головокружения, потери равновесия и шума в ушах.
 
 
Исследователи склонны полагать, что вирус может проникать в организм через евстахиеву трубу, которая соединяет нос с ухом или при помощи рецепторов, передающих запах от носа к мозгу.
 
Ученые планируют использовать свои медицинские заключения для тестирования возможных методов лечения внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 или другими вирусами.
 
Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины в виде пластыря.
 
Источник:   Reuters
 Тэги:  коронавирус, харьков
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