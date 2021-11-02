02.11.2021 14:05 Виталий Хиневич
Коронавирусная инфекция может инфицировать внутреннее ухо и вызывать головокружение
COVID-19 может инфицировать клетки внутреннего уха через евстахиеву трубу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Reuters».
Отмечается, что клетки внутреннего уха человека и мыши имеют схожие молекулярные механизмы, которые позволяют инфекции проникать в клетки и инфицировать их.
Из-за этого у человека могут быть осложнения в виде потери слуха, головокружения, потери равновесия и шума в ушах.
Исследователи склонны полагать, что вирус может проникать в организм через евстахиеву трубу, которая соединяет нос с ухом или при помощи рецепторов, передающих запах от носа к мозгу.
Ученые планируют использовать свои медицинские заключения для тестирования возможных методов лечения внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 или другими вирусами.
Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины
в виде пластыря.
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