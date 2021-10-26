Минздрав разрешил вакцинировать подростков: какую прививку и кому будут колоть

Рекомендуется вводить две дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech с интервалом 21-28 суток.
Минздрав Украины разрешил вакцинировать против коронавируса подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer вне зависимости от группы риска, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт ведомства.
Об этом говорится в приказе Минздрава Украины от 13.10.2021 № 2234, размещенном на сайте МОЗ. В приложении к приказу приведена позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о целесообразности вакцинации против COVID-19 детей от 12 лет независимо от принадлежности к группе риска. Прививать от коронавируса рекомендуется подростков, которым сделаны все прививки, соответствующие возрасту.
«Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации», – говорится в документе.
Прививать детей рекомендуется вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.
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Вакцинация противопоказана, если у подростка есть серьезный аллергический отклик на один из компонентов вакцины. Тем, кто перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром вакцинацию рекомендуется отложить до получения дополнительных научных данных.
В случае возникновения миокардита или перикардита после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech введение второй дозы необходимо отложить до получения дополнительных научных данных. Если ребенка в в анамнезе был миокардит и он больше не находится под наблюдением кардиолога, вакцинированние против COVID-19 показано.
Ранее РЕДПОСТ разбирался в документах, подтверждающих вакцинацию против коронавируса: в чем же разница между ковид-сертификатом и международным свидетельством.
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