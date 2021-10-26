26.10.2021 09:42

Минздрав разрешил вакцинировать подростков: какую прививку и кому будут колоть

Рекомендуется вводить две дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech с интервалом 21-28 суток.



Фото из открытых источников

Минздрав Украины разрешил вакцинировать против коронавируса подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer вне зависимости от группы риска, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт ведомства.



Об этом говорится в приказе Минздрава Украины от 13.10.2021 № 2234, размещенном на сайте МОЗ. В приложении к приказу приведена позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о целесообразности вакцинации против COVID-19 детей от 12 лет независимо от принадлежности к группе риска. Прививать от коронавируса рекомендуется подростков, которым сделаны все прививки, соответствующие возрасту.



«Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации», – говорится в документе.



Прививать детей рекомендуется вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

Читайте также: Вакцинация: Непривитых харьковчан будут отстранять от работы



Вакцинация противопоказана, если у подростка есть серьезный аллергический отклик на один из компонентов вакцины. Тем, кто перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром вакцинацию рекомендуется отложить до получения дополнительных научных данных.



В случае возникновения миокардита или перикардита после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech введение второй дозы необходимо отложить до получения дополнительных научных данных. Если ребенка в в анамнезе был миокардит и он больше не находится под наблюдением кардиолога, вакцинированние против COVID-19 показано.



Ранее РЕДПОСТ разбирался в документах, подтверждающих вакцинацию против коронавируса: в чем же разница между ковид-сертификатом и международным свидетельством.