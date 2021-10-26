    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: пешеходы разбегались от вылетевшего на тротуар авто (видео)
26.10.2021  08:38   Рита Парфенова

ДТП на проспекте Науки: пешеходы разбегались от вылетевшего на тротуар авто (видео)

В Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической столкнулись автомобили Audi и Mazda.

ДТП Харьков: Audi и Mazda столкнулись на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической

Вечер понедельника закончился мощным ДТП на Павловом Поле, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Авария произошла в 20:33 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической. Там столкнулись автомобили Audi и Mazda.

Камеры наблюдения, установленные в районе этого перекрестка, зафиксировали момент столкновения. Запись одной из них выложили в Сеть. На кадрах видно, что Mazda на желтый свет пересекала проспект по улице Космической. Audi на большой скорости летел по проспекту Науки, и на перекрестке они встретились.

Удар от столкновения был настолько силен, что автомобили раскрутило вокруг своей оси, Mazda вылетела на тротуар, где стояли люди. К счастью они успели отскочить буквально из-под колес летевшего автомобиля. По словам очевидцев, водитель Audi после ДТП спокойно вышел из автомобиля.

Читайте также: Иномарки не поделили поворот в Харькове (фото)

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла на перекрестке проспекта Науки со стороны улицы Ляпунова. Виновным в ДТП признан водитель Audi, который не дал автомобилю Mazda завершить маневр, чем нерушил нарушил п.16.5 ПДД Украины. На него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Пострадавших в столкновении нет.

Отметим, что авария произошла на том же перекрестке, где в ноябре прошлого года в результате ДТП на островке безопасности сбили четырех пешеходов. В результате аварии 60-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 Криминал и происшествия Кровь на мостовой: в Харькове молодой парень сбил пешехода 25.10 Криминал и происшествия В Харькове произошло крепкое ДТП: иномарки не поделили поворот (фото) 24.10 Криминал и происшествия На Харьковщине произошло смертельное ДТП
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 