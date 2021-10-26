26.10.2021 08:38 Рита Парфенова

ДТП на проспекте Науки: пешеходы разбегались от вылетевшего на тротуар авто (видео)

В Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической столкнулись автомобили Audi и Mazda.

Вечер понедельника закончился мощным ДТП на Павловом Поле, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.



Авария произошла в 20:33 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической. Там столкнулись автомобили Audi и Mazda.



Камеры наблюдения, установленные в районе этого перекрестка, зафиксировали момент столкновения. Запись одной из них выложили в Сеть. На кадрах видно, что Mazda на желтый свет пересекала проспект по улице Космической. Audi на большой скорости летел по проспекту Науки, и на перекрестке они встретились.



Удар от столкновения был настолько силен, что автомобили раскрутило вокруг своей оси, Mazda вылетела на тротуар, где стояли люди. К счастью они успели отскочить буквально из-под колес летевшего автомобиля. По словам очевидцев, водитель Audi после ДТП спокойно вышел из автомобиля.

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В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла на перекрестке проспекта Науки со стороны улицы Ляпунова. Виновным в ДТП признан водитель Audi, который не дал автомобилю Mazda завершить маневр, чем нерушил нарушил п.16.5 ПДД Украины. На него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Пострадавших в столкновении нет.

Отметим, что авария произошла на том же перекрестке, где в ноябре прошлого года в результате ДТП на островке безопасности сбили четырех пешеходов. В результате аварии 60-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.