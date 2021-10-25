25.10.2021 08:32 Рита Парфенова

В Харькове произошло крепкое ДТП: иномарки не поделили поворот (фото)

Авария произошла на одном из перекрестков Салтовки около 10 утра в воскресенье, 24 октября.





Утро воскресенья стало неудачным для водителей Suzuki и Mercedes. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие с участием этих авто произошло в районе дома 110б по проспекту Тракторостроителей.



Автомобили столкнулись на повороте на улицу Стуса (бывшую Механизаторскую). По предварительной информации, Suzuki делал поворот налево, когда произошло столкновение со встречным Mercedes.



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Женщина-пассажир, ехавшая в Suzuki, получила травмы и уехала с места ДТП на карете скорой помощи.



На место аварии выезжала следственно-оперативная группа, которая и установит причины и обстоятельства произошедшего.





Напомним, 24 октября около полуночи в городе Изюм Харьковской области 18-летний водитель ВАЗ-21011 сбил пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм 70-летний мужчина-пешеход скончался на месте трагедии.