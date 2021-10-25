25.10.2021 08:00

25 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня специалисты по маркетингу отмечают неофициальный профессиональный праздник.



Точкой отсчета маркетинга и аналогичной деятельности можно считать 25 октября 1975 года, когда было создано Управление по маркетингу и рекламе при Министерстве внешней торговли СССР, занимавшееся продвижением советских товаров на зарубежных рынках. Таким образом, этот день стал официальной датой возникновения маркетинга.



«Рекламщики», «креативщики» – как их только ни называют! Но на самом деле – это профессионалы, которые создают, проводят и анализируют рекламные кампании по продвижению товаров. К сфере маркетинга также можно отнести специалистов, которые занимаются продвижением брендов в социальных сетях – SMM (Social Media Marketing), раскруткой и поисковой оптимизацией сайтов – SEO (Search Engine Optimization), контекстной и баннерной рекламой – AdRock и AdRiver, поэтому и они по праву могут принимать поздравления с профессиональным праздником.

Также в этот день…

В 1825 году родился Иоганн Штраус-сын, австрийский композитор, король вальса («Сказки Венского леса», «Летучая мышь», «Цыганский барон»).



1838 – родился Жорж Бизе, французский композитор («Искатели жемчуга», «Кармен», «Джамиле»).



1839 – в Манчестере выпущено первое в мире железнодорожное расписание.



1881 – родился Пабло Пикассо, испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер, основатель кубизма.



1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.



1926 – родилась Галина Вишневская, русская певица (лирико-драматическое сопрано), жена Мстислава Ростроповича.



1929 – «черная пятница» – начало всемирного экономического кризиса 1929–1933 гг. Стоимость акций упала на 90%, массовое разорение мелких вкладчиков в США сразу же сказалось на торговле и промышленности.



1931 – родилась Анни Жирардо, французская актриса («Рокко и его братья», «Смог», «Жить, чтобы жить»).



1938 – создан Союз украинских художников.



1950 – родился Крис Норман, британский певец, музыкант и композитор, бывший вокалист английской группы «Smokie».



1955 – американская фирма «Tappan Company» впервые представила микроволновую печь.



1984 – родилась Кэти Пэрри, американская поп-певица.



1990 – в телеэфире появилось «Поле чудес» с ведущим Владом Листьевым.



2001 – выпущена система Microsoft Windows XP. Она является развитием Windows 2000 Professional. Название XP происходит от английского eXPerience (опыт). К 2007 году Windows XP стала самой используемой операционной системой для доступа к Интернету в мире. Поддержка Windows XP корпорацией Microsoft прекращена 8 апреля 2014 года.



2015 – Украина прекратила прямое авиасообщение с Россией.

Приметы дня

В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В этот день с полудня и до полуночи наблюдали появление звёзд.



25 октября нельзя было громко смеяться, считалось, что смеющийся человек обрекает себя на мучения.



Нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья.



Нельзя было на стук в дверь спрашивать: «Кто там?» - чтобы не впустить в дом беду.

Именины отмечают

Александр, Богдан, Дарья, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Тарас, Федот.