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25.10.2021  07:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 25 октября

Все, что связано с деньгами, играет немаловажную роль. Приведите в порядок свою бухгалтерию и будьте осмотрительнее в тратах.

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 25 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)

В любых делах необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит хорошие возможности, но только в том случае, если будете действовать смело и нестандартно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сегодня вы можете посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся весьма важными. Самое интересное, что уже на завтра вы о них и не вспомните.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Возможно, дадут о себе знать последствия совершенных ранее ошибок. Чтобы не наделать новых, изыщите время для исправления старых просчетов.

Рак (22 июня – 23 июля)

Похоже, не все, что приходится делать, вы одобряете и это вызывает внутренний конфликт. Выделите время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Лев (24 июля – 23 августа)

По возможности сведите общение к минимуму – окружающие настроен весьма критично. А освободившееся время посвятите шопингу или просмотру сериала.

Дева (24 августа – 23 сентября)

День хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска. Вероятность того, что вас попытаются ввести в заблуждение, близка к нулю.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Время от времени необходимо корректировать свои действия, и сейчас как раз настал подходящий момент.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В этот день вас могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Как бы неприятно это ни было, стоит набраться терпения и взять себя в руки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вопросы, которые придется сегодня решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Проявите максимум терпения и такта, чтобы окружающие правильно вас поняли.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Все тайное когда-нибудь становится явным. И если в прошлом вы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Невольно вы можете оказаться в гуще какого-то конфликта, причем его причина будет от вас далека. Придется выступить в роли миротворца правда, это будет непросто.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. У вас будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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