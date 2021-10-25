Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 октября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
Из Центральной Европы к нам пришел мощный антициклон Quedlinburgia. Осадков не предвидится, а температура воздуха несколько снизится. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Небольшие геомагнитные возмущения, которые будут происходить в течение суток, не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае.
Толкование такое:
Мечтайте и действуйте – день создан для воплощения самых смелых замыслов. Представится шанс добиться успеха в самых сложных делах.
Ясная погода сохранится в Харькове с утра до вечера. Без осадков.
Ежегодно 26 октября отмечается добрый праздник – День приятных неожиданностей.
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