25.10.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 октября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.





Из Центральной Европы к нам пришел мощный антициклон Quedlinburgia. Осадков не предвидится, а температура воздуха несколько снизится. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер северный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Небольшие геомагнитные возмущения, которые будут происходить в течение суток, не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае.

Толкование такое:

яркие звезды обещали мороз;

тусклые – оттепель;

сильное мерцание звезд синими оттенками – снег и перемену погоды;

звезды пылали – год будет сухим и ветренным.