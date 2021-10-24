24.10.2021 20:30 Евгений Клочко

Харьковский "Металлист" одержал уверенную победу над хмельницким ФК "Подолье"

Металлист подходит к экватору безоговорочным лидером и первым кандидатом на повышение до УПЛ.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Завершается первый круг турнира в Первой лиге. Металлист подходит к экватору безоговорочным лидером и первым кандидатом на повышение до УПЛ

23 октября на «Металлисте» играли воспитанники восстановленной Академии футбола, а уже сегодняв рамках 15 тура Чемпионата 1-й лиги на поле главной спортивной арены Харькова вышла первая команда желто-синих. Соперником лидера Первой лиги был хмельницкий ФК «Подолье».

Не так давно ФК "Металлист" ещё в статусе "Металла" встречался с командой из Хмельницкого за первое место во Второй лиге. Тогда харьковчане ограничились всего одним забитым голом. С того времени ситуация кардинально изменилась.

"Металл" стал "Металлистом", Александр Ярославский официально вернулся на пост президента клуба, а команда усилилась серьёзными игроками.

Поражение "Металлиста" в прошлом туре в Волочиске стоит расценивать как нелепую неожиданность. Потому как даже железо имеет свойство уставать. Не говоря уже про живых людей, пусть и профессиональных футболистов.

Харьковчане уверенно начали этот матч и держали в напряжении оппонентов на их же стороне, не давай гостям приблизиться к штрафной площадке Металлиста.

На 19-й минуте матча в результате стремительной атаки в ворота гостей мяч забил английский легионер харьковчан Брайан Риаскос.

На дополнительной минуте первого тайма гости остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку и следом за ней красную получил №33 Олег Веремиенко.

На 80-й минуте Виталий Федоров завершая угловой, вколотил в ворота ФК "Подолье" второй мяч.

Третий мяч в ворота "Подолье" забил на 89 минуте Эдуард Сарапий.

По итогу матча лучшим игроком матча был признан игрок Металлиста Богдан Порох.

Сегодня харьковчане показали свою волю к победе, переиграв на своем поле хмельничан со счетом и 3:0. Перейдя экватор турнира ФК " Металлист" единолично занимает первую позицию в турнирной таблице Второй лиги чемпионата.

Напомним, ранее харьковский "Металлист" потерпел поражение впервые за 13 месяцев и 20 дней.