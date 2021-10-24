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24.10.2021  20:30   Евгений Клочко

Харьковский "Металлист" одержал уверенную победу над хмельницким ФК "Подолье"

Металлист подходит к экватору безоговорочным лидером и первым кандидатом на повышение до УПЛ.

Победа ФК "Металлист"
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Завершается первый круг турнира в Первой лиге. Металлист подходит к экватору безоговорочным лидером и первым кандидатом на повышение до УПЛ
 
23 октября на «Металлисте» играли воспитанники восстановленной Академии футбола, а уже сегодняв рамках 15 тура Чемпионата 1-й лиги  на поле главной спортивной арены Харькова вышла первая команда желто-синих. Соперником лидера Первой лиги был хмельницкий ФК «Подолье».
 
Не так давно ФК "Металлист" ещё в статусе "Металла" встречался с командой из Хмельницкого за первое место во Второй лиге. Тогда харьковчане ограничились всего одним забитым голом. С того времени ситуация кардинально изменилась.
 
"Металл" стал "Металлистом", Александр Ярославский официально вернулся на пост президента клуба, а команда усилилась серьёзными игроками. 
 
Поражение "Металлиста" в прошлом туре в Волочиске стоит расценивать как нелепую неожиданность. Потому как даже железо имеет свойство уставать. Не говоря уже про живых людей, пусть и профессиональных футболистов. 
 
Харьковчане уверенно начали этот матч и держали в напряжении оппонентов на их же стороне, не давай гостям приблизиться к штрафной площадке Металлиста.
 
На 19-й минуте матча в результате стремительной атаки в ворота гостей  мяч забил английский легионер харьковчан Брайан Риаскос.
 
На дополнительной минуте первого тайма гости остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку и следом за ней красную получил №33 Олег Веремиенко.
 
На 80-й минуте Виталий Федоров завершая угловой, вколотил в ворота ФК "Подолье" второй мяч. 
 
Третий мяч в ворота "Подолье" забил на 89 минуте Эдуард Сарапий.
 
По итогу матча лучшим игроком матча был признан игрок Металлиста Богдан Порох.
 
Сегодня харьковчане показали свою волю к победе, переиграв на своем поле хмельничан со счетом и 3:0. Перейдя экватор турнира ФК " Металлист" единолично занимает первую позицию в турнирной таблице Второй лиги чемпионата.
 
Напомним, ранее харьковский "Металлист" потерпел поражение впервые за 13 месяцев и 20 дней.
 
 
Тэги:  футбол, харьков
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