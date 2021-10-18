Первое поражение за год: Харьковский "Металлист" уступил "Агробизнесу" (видео)

18.10.2021 18:42

У харьковской команды прервалась 34-матчевая беспроигрышная серия.

Остановить харьковскую команду удалось «Агробизнесу». Мы наблюдаем стремительное возрождение Металлиста. Но история "Агробизнеса" не менее колритна. Клуб был лидером Первой лиги, а в нынешнем сезоне оказалась в нижней части турнирной таблицы.

На 5-й минуте матча "Агробизнес" открыл счет: мощный удар от своих ворот нанес вратарь Мозиль, Бойчук подхватил мяч и убежал вперед, после чего сделал пас на Черненко, а Руслан, который на замахе убрал Мизюка, в ближнем бою переиграл Рыбку — 1:0.

Не сразу воспользовавшись появлявшимися моментами, Металлист на 11-й минуте сравнивает счет после углового — 1:1. Несмотря на то, то футболисты "Агробизнеса" апеллировали к арбитру, обвиняя Мизюк в фолле против Бойчука, но Владимир Новохатний нарушения не увидел. Додавить соперника харьковчанам не удалось и судьба матча решилась уже в первом тайме на 24-й минуте. Игорь Бойчук о вбил мяч под перекладину — 2:1 в пользу "Агробизнеса".

Шансы поразить ворота появлялись у обоих соперников, но счет на табло так и остался прежним. В итоге Агробизнес обыграл Металлист со счетом 2:1 и добыл лишь вторую победу в текущем сезоне. Металлист проиграл первый матч в чемпионате с 29 августа 2020-го.

Комментируя неудачу команды, главный тренер желто-синих Александр Кучер отметил: "В начале игры потеряли концентрацию. Мы не вправе пропускать такие голы, когда вратарь отдает результативную передачу и все время создает опасность у наших ворот. Он игрок матча сегодня — вратарь соперника. Что-то создавать по такому полю было тяжело. Конечно, хотели, старались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона сыграла свое: окопались в штрафной площадке и не давали ничего создать. Мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, находящаяся внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных игроков, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты. Наверное, надеялись даже на выход в Премьер-лигу, но что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал". Следующий матч «Металлист» проведет дома. В воскресенье, 24 октября, соперником нашей команды будет хмельницкое «Подолье».