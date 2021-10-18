18.10.2021 18:31 Илья Романов

Второе рождение детского сада в Харькове: как он теперь выглядит

В Харькове 40 малышей стали первыми воспитанниками возрожденного детского садика на Алексеевке.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , здание, где расположен детский сад №436, введено в эксплуатацию ещё в 1970 году. В 1997 году, из-за уменьшения количества малышей, учреждение было закрыто. До 2012 года в помещении размещалась санитарно-эпидемиологическая станция, ранее Дзержинского, сейчас Шевченковского района. С 2013 по 2016 год они вообще не использовались.

В 2016 году часть нежилых помещений передана Управлению образования администрации Шевченковского района. В оставшейся части здания размещены коммунальное учреждение культуры "Библиотека семейного чтения" и филиал КП "Харьковские тепловые сети".

В 2021 году детский садик №436 пережил своё второе рождение, приняв первых 40 малышей в свои стены. За счет средств городского бюджета были проведены ремонтно-восстановительные работы в 2-х групповых помещениях на 1 этаже, в пищеблоке, медпункте, прачечной, коридоре. Полностью заменены окна на 1 и 2 этажах здания, отремонтированы системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Выполнен капитальный ремонт кровли.

Здание утеплили, покрасили фасад, обустроили помещения, установив вентиляцию, пожарные лестницы, реконструировав игровые павильоны, детские площадки для каждой группы. Установлено ограждение, благоустроена прилегающая территория.

За счет средств городского бюджета приобретено технологическое оборудование, мебель, кухонные и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь, ноутбук. Поздравил маленьких воспитанников и их родителей руководитель Харькова Игорь Терехов. Пожелал с удовольствием проводить время в детском саду, ведь все условия для этого созданы.

Напомним, ранее мы писали о подготовке к открытию новой группы в детском саду №108 по улице Дружбы Народов, 219. Ранее здесь располагалась библиотека, ныне переехавшая в другое здание.

Также мы писали о планах Харькова по развитию дошкольного образования на 2021 год.

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