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18.10.2021  18:23   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 19 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Светлая, 4 (подъезд №4, стояк) до 17:00 19 октября.
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (подъезд №6, стояк), 28-б (подъезд №1, стояк) до 20:00 19 октября.

Киевский район:

  • ул. Лермонтовская, 19,
  • ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 19 октября.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (подъезд №3, стояк) до 20:00 19 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Ахсарова, 18 (подъезд №6, стояк),
  • ул. Новгородская, 4 (подъезд №4, спаренный стояк) до 20:00 19 октября.

Новобаварский район

  • ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (стояк) до 20:00 19 октября.
Напомним, 19 октября в части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат электричество.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, харьков
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