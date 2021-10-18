18.10.2021 17:50 Виталий Хиневич

Жареный петух клюнул: Днепряне массово ринулись на вакцинацию

В Днепре очереди из желающих вакцинироваться.

Фото: "Наше Місто"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Наше Місто».

Город Днепр с 18 октября перешел в «красную» зону карантина. Из-за этого возле прививочных пунктов наблюдается огромные скопления граждан. Причиной этому послужили ограничения для невакцинированных граждан.

Ведь то, что вчера было доступно, осталось таким только для тех, кто сделал прививку препаратом от коронавирусной инфекции. Посетить любимый бутик или место отдыха, выехать в другой регион страны возможно при наличии двух доз вакцины от COVID-19.

Издание отмечает, что за несколько часов работы пунктов вакцинации, прививку сделали 5,5 тысяч горожан. Всего по состоянию на утро 18 октября в Днепре было проведено 459 212.

В это же время городской департамент здравоохранения сообщает, что вакцины хватит всем.

«В настоящее время наблюдается большое количество желающих получить прививки, и медицинские работники работают по максимуму своих возможностей. В данном процессе задействованы все возможные ресурсы. Обращаем внимание, что Центры вакцинации и прививочные пункты работают ежедневно, без выходных. Достаточное количество вакцины в наличии», — рассказали в горздраве.

Однако, гражданам стоит задуматься, стоит ли тянуть с прохождением вакцинации до последнего момента, что бы потом стоять в очереди и испытывать различные неудобства.

Напомним, новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова.