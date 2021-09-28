28.09.2021 14:45 Евгений Клочко

Где в Харькове дополнительно можно вакцинироваться от COVID-19

Новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова.

По информации заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, еще несколько новых пунктов открыли в терцентрах Немышлянского и Индустриального районов, а также в амбулатории Новобаварского района на ул. Доватора.

Отмечается, что еще один пункт вакцинации планируется открыть в помещении ОСК «Металлист».

Также Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в Харькове работают 34 пункта вакцинации во взрослых и детских поликлиниках, а в выходные дни вакцинироваться можно в крупных торгово-развлекательных центрах.

Напомним, всего в городе от COVID-19 двумя дозами вакцины вакцинировано уже 317 856 человек.

Напомним также, что несколько харьковских больниц снова начнут принимать больных COVID-19.