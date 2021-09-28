Где в Харькове дополнительно можно вакцинироваться от COVID-19

Новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова.
По информации заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, еще несколько новых пунктов открыли в терцентрах Немышлянского и Индустриального районов, а также в амбулатории Новобаварского района на ул. Доватора.
Отмечается, что еще один пункт вакцинации планируется открыть в помещении ОСК «Металлист».
Также Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в Харькове работают 34 пункта вакцинации во взрослых и детских поликлиниках, а в выходные дни вакцинироваться можно в крупных торгово-развлекательных центрах.
Напомним, всего в городе от COVID-19 двумя дозами вакцины вакцинировано уже 317 856 человек.
Напомним также, что несколько харьковских больниц снова начнут принимать больных COVID-19.
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Звезды сложились так, что эту неделю лучше начинать со вторника. Сегодняшний день подходит для трудовых подвигов и сдвигов в карьере. Ну или хотя бы генеральной уборки дома или на рабочем месте.
В Харькове нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.
Одним из инициаторов дня, признанного привлекать внимание мира к проблемам распространения информации, была Украина.
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