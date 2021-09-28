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28.09.2021  14:15   Евгений Клочко

Для больных коронавирусом откроют еще несколько харьковских больниц. Список медучреждений

Несколько харьковских больниц снова начнут принимать больных COVID-19.


РЕДПОСТ
Об этом во время аппаратного совещания в городском совете корреспонденту РЕДПОСТ сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
 
По ее словам, на центральном уровне власти было принято решение обеспечить 200 мест в Харьковском областном специализированном диспансере радиационной защиты населения и Городском клиническом родильном доме №2 (где всего 110 коек, 25 из которых предназначены для рожениц). Планируется, что «чернобыльская» больница сможет принимать пациентов с COVID-19 уже с 29 сентября, а роддом №2 - через два-три дня, как только получит ковидный пакет. 
 
Кроме этого, в резерв медучреждений, приспособленных для лечения больных коронавирусом, внесли Областной госпиталь ветеранов войны, где есть возможность развернуть около 230 мест, и Городскую многопрофильную больницу №18, где кислородом уже обеспечены 50 коек. Туда больных будут направлять в случае отсутствия мест в других больницах.
 
Светлана Горбунова-Рубан также подчеркнула, что медучреждения обеспечены кислородом и медикаментами, а врачи - средствами индивидуальной защиты.
 
По ее информации, после выходных городские больницы для больных коронавирусом были заполнены на 92%, но вчера выписали 99 человек, поэтому этот показатель снизился до 88%. В целом же заполняемость больниц на Харьковщине составляет чуть более 50% и в медицинских учреждениях областного подчинения оказывают больным необходимую квалифицированную помощь.
 
Напомним, что в весеннюю волну пандемии в Харькове было развернуто 930 коек в пяти больницах - №13, 17, 18, 25, а также в роддоме №2. Затем роддом и больницу №18 исключили из реестра медицинских учреждений для больных коронавирусом. В городе осталось 770 коек для ковидных пациентов, количество которых в последнее время стало увеличиваться.
 
Тэги:  covid-19, коронавирус, больницы, светлана горбунова-рубан
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