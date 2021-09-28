28.09.2021 13:57 Рита Парфенова

Игорь Терехов обязал чиновников обеспечить спецформой водителей муниципальных автобусов

Руководитель Харькова раскритиковал работу чиновников, которые не обеспечили пошив формы для водителей муниципальных автобусов «Карсан».



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в Харьковском горсовете прошло аппаратное совещание, которое традиционно проводится по вторникам и посвящено вопросам развития города.



На совещании были рассмотрены вопросы подготовки города к отопительному сезону, ход ремонта подъездов, крыш, дорог и придомовых территорий, а также ситуация по заболеваемости коронавирусом, уровень вакцинации в целом и непосредственно работников школ, которым разрешено не переходить на дистанционное обучение в случае, если вакцинированными будут 80% персонала. К тому же для работников образования профилактическую вакцинацию против коронавируса МОЗ предлагает сделать обязательной.



Также руководитель Харькова Игорь Терехов раскритиковал работу чиновников, которые не обеспечили пошив формы для водителей муниципальных автобусов «Карсан». На улице существенно похолодало, а водителям до сих пор приходится выходить в рейс в белых легких рубашках. Поверх форменных рубашек им предлагают одевать что-нибудь темное из собственного гардероба вместо того, чтобы предоставить людям соответственную спецформу. Чиновники, отвечающие за этот вопрос сказали, что форму сейчас отшивают и пообещали, что она будет готова к середине месяца.



«А вы сами попробуйте походите в такое время в белых рубашках с коротким рукавом. Я даю вам на исправление ситуации 3 дня, как хотите, но чтобы люди были обеспечены спецформой, как мы и обещали. Иначе вы сами будете ходить только в белых рубашках и без ничего до 15 октября, и я посмотрю, как вы будете себя чувствовать. Так что делайте выводы», – сказал Игорь Терехов.

Ранее мы писали, что до 10 октября Харьков планирует получить еще 70 новых турецких автобусов «Karsan».



