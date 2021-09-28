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28.09.2021  14:58   

Plarium International Marathon: идет регистрация участников

Участники забега в Харькове преодолеют 5 дистанций разного уровня сложности.


Сайт Plarium Kharkiv International Marathon
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Plarium Kharkiv International Marathon 2021, забег состоится 17 октября. Участники преодолеют 5 дистанций разного уровня сложности - 1,6 км, 2,4 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
 
Уж известен и маршрут пробежки -  ул. Сумская - пл. Конституции - ул. Короленко - ул. Пушкинская -ул. Веснина - ул. Чернышевская - пл. Первого Мая - ул. Сумская - ул. Динамовская - ул. Новгородская - просп. Науки - ул. Новгородская - ул. Динамовская - Тринклера - ул. Веснина - ул. Сумская - пр. Независимости - пл. Свободы (2 круга) - ФИНИШ.
 
Предполагается, что примерное число участников  достигнет 8000 человек.
 
Продолжается регистрация участников, а также аккредитация журналистов, операторов и фотографов, которых в стартовый городок будут пускать исключительно по списку и при обязательном наличии брендированного бейджа, редакционного удостоверения и документа, удостоверяющего личность.
 
 
 
 
 
Тэги:  plarium international marathon, марафон, харьков, регистрация, бег, забег, пробежка, спорт
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