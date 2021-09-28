28.09.2021 15:00 Виталий Хиневич

В Харькове курение привело к трагедии

В Киевском районе Харькова произошел пожар в жилом 9-этажном доме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 27 сентября около 20:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме по улице Дружбы Народов, 255. В квартире на 4 этаже произошло возгорание дивана вследствие неосторожности при курении. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

К месту происшествия были отправлены 2 спецмашины на автоцистернах и 1 автолестница.

На ликвидацию пожара понадобилось менее часа. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб , упав на включенную электроплитку.