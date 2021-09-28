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28.09.2021  15:00   Виталий Хиневич

В Харькове курение привело к трагедии

В Киевском районе Харькова произошел пожар в жилом 9-этажном доме.

В Харькове произошел пожар в жилом доме
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 27 сентября около 20:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме по улице Дружбы Народов, 255. В квартире на 4 этаже произошло возгорание дивана вследствие неосторожности при курении. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
 
К месту происшествия были отправлены 2 спецмашины на автоцистернах и 1 автолестница. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось менее часа. Информация о пострадавших отсутствует. 
 
Напомним, в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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