В Харькове легковой автомобиль отправил велосипедиста в больницу (видео)

В Харькове произошло столкновение седана и велосипедиста.
Напомним, вечером 9-го сентября около 13-ой больницы микроавтобус с прицепом, пропустив две машины, резко перестроился на поворот и сбил велосипедиста.
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Звезды сложились так, что эту неделю лучше начинать со вторника. Сегодняшний день подходит для трудовых подвигов и сдвигов в карьере. Ну или хотя бы генеральной уборки дома или на рабочем месте.
В Харькове нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.
Одним из инициаторов дня, признанного привлекать внимание мира к проблемам распространения информации, была Украина.
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