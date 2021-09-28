    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове легковой автомобиль отправил велосипедиста в больницу (видео)
28.09.2021  15:25   Виталий Хиневич

В Харькове легковой автомобиль отправил велосипедиста в больницу (видео)

В Харькове произошло столкновение седана и велосипедиста.

В Харькове автомобиль сбил велосипедиста
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 28 сентября около 10:20 на перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 37-летний велосипедист. По предварительной информации, автомобиль не предоставил преимущество при движении велосипеда, который совершал проезд перекрестка на зеленый сигнал светофора. Мужчину, управлявшего велосипедом доставили в медицинское учреждение.  
 
По данному факту полиция открыла уголовное производство. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 

Напомним, вечером 9-го сентября около 13-ой больницы микроавтобус с прицепом, пропустив две машины, резко перестроился на поворот и сбил велосипедиста.

 

Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 Криминал и происшествия Оставила одного: Четырехлетний ребенок утонул в реке под Харьковом (фото) 28.09 Криминал и происшествия Вымогали деньги и угрожали расправой: на Харьковщине будут судить злоумышленников 28.09 Спорт Киевский разгром харьковских хоккеистов (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 