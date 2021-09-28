28.09.2021 15:25 Виталий Хиневич

В Харькове легковой автомобиль отправил велосипедиста в больницу (видео)

В Харькове произошло столкновение седана и велосипедиста.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 28 сентября около 10:20 на перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 37-летний велосипедист. По предварительной информации, автомобиль не предоставил преимущество при движении велосипеда, который совершал проезд перекрестка на зеленый сигнал светофора. Мужчину, управлявшего велосипедом доставили в медицинское учреждение.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, вечером 9-го сентября около 13-ой больницы микроавтобус с прицепом, пропустив две машины, резко перестроился на поворот и сбил велосипедиста.